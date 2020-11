Die Lesung mit Joe Bausch aus seinem Buch „Gangsterblues“ wird auf das kommende Jahr verschoben. Bausch kommt am 7. September ins Kulturzentrum. Ursprünglich sollte die im Mai stattfinden, dann war sie auf November verschoben worden. Die Lesung ist ausverkauft und die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Bausch war 32 Jahre als Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl tätig und ist bekannt als Rechtsmediziner im Kölner Tatort. In seinem Buch „Gangsterblues“ geht es um die wahren Geschichten von Mördern, Dealern und Kriminellen, die zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Sie alle vertrauten sich ihm an.