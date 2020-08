Nachdem die durch die Corona-Pandemie bedingte Schließung der Stadtbibliothek im April zahlreiche Verschiebungen von Veranstaltungen für Erwachsene zur Folge hatte, bietet die Stadtbibliothek im Herbst ein buntes Veranstaltungsprogramm an: Neben dem Youtuber Firas Alshater machen die Bloggerin Charlotte Schüler und der Karnevalist Willibert Pauels Halt in der Stadtbibliothek.

Die Veranstaltungen finden im gut belüfteten Saal der Volkshochschule im Kulturzentrum statt. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, damit dort während der Veranstaltungen die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln problemlos eingehalten werden können. Eine schriftliche Selbstauskunft mit Namen, Adresse und Telefonnummer ist erforderlich. Ein entsprechendes Formular stellt die Stadtbibliothek beim Kartenvorverkauf und auch vor der Veranstaltung zur Verfügung.

Innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ist Firas Alshater am Dienstag, 15. September, um 19 Uhr zu Gast. Er ist ein syrischer Flüchtling, lebt seit acht Jahren in Deutschland und versucht seitdem seine neue Heimat zu verstehen: das Pfandsystem, private Briefkästen, Fahrkartenautomaten und vor allem die deutsche Sprache. Von seinen Erlebnissen hier und in Syrien erzählt Firas witzig, tragikomisch, offen und immer liebenswert frech. Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenfrei. Kostenlose Eintrittskarten gibt es in den Bibliotheken in der Innenstadt und an der Wanner Straße.

Bereits mit ihrem ersten Buch „Einfach plastikfrei leben" besuchte Charlotte Schüler im Herbst vergangenen Jahres die Stadtbibliothek. In ihrem zweiten Buch geht sie ihren Weg konsequent weiter und zeigt am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr, wie sich nachhaltige Alternativen zu verpackten Angeboten aus Supermarkt und Drogerie ganz einfach selbst zu Hause herstellen lassen. Ihre Anregungen helfen dabei, den eigenen Alltag Schritt für Schritt plastikfreier zu gestalten. Eintrittskarten gibt es in den Bibliotheken in der Innenstadt und an der Wanner Straße sowie bei der Volkshochschule und bei Entsorgung Herne.

Wenn einem Karnevalisten das Lachen vergeht, ist das nicht witzig. Wenn ein erfolgreicher und bekannter Karnevalist aber seine Depression wirksam bekämpft und mit dieser Krankheit offen umgeht, kann das – bei aller Traurigkeit – tatsächlich komisch sein. Willibert Pauels hat eine Eiszeit der Seele hinter sich. Nicht nur eine vorübergehende depressive Verstimmung, sondern eine handfeste Depression, die ihn schließlich in eine Klinik brachte. Davon berichtet Pauels im Rahmen des Welttages der seelischen Gesundheit am Donnerstag, 8. Oktober, um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den Bibliotheken in der Innenstadt und an der Wanner Straße sowie bei der Volkshochschule.

Die ausverkaufte Lesung „Gangster Blues“ mit Joe Bausch wird am Dienstag, 24. November, um 19 Uhr im großen Saal des Kulturzentrums stattfinden. Im Hinblick auf die Besucherzahl können im Kulturzentrum alle Sicherheitsvorkehrungen problemlos getroffen werden. Auch dort ist eine Frischluft-Belüftungsanlage installiert, die regelmäßig gewartet wird. Charlotte Schüler weiß, wie sich Plastik aus dem Alltag entfernen lässt. Foto: Susanne Kraus