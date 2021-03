Die Stadtbibliotheken sind ab sofort wieder geöffnet. Damit endet die fast dreimonatige Schließung als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie.



Besucher können wieder Medien zu den gewohnten Öffnungszeiten ausleihen und die ausgeliehenen Medien zurückgeben. Der Service wird sich zunächst auf die Ausleihe und Rückgabe von Medien sowie auf die Ausstellung und Verlängerung neuer Benutzerausweise beschränken müssen, um die Verweildauer möglichst gering zu halten. Deshalb werden vorläufig keine Arbeitsplätze zum Lernen angeboten. Auch Computer und Drucker bleiben außer Betrieb.

Kunden haben die Möglichkeit, vor ihrem Besuch in der Stadtbibliothek und in der Junior-Fahrbibliothek bis zu zehn Medien zu bestellen. Das funktioniert telefonisch, per E-Mail (stadtbibliothek@herne.de) oder über die Homepage der Stadtbibliothek.

Die Junior-Fahrbibliothek wird die Haltestellen an der Königstraße dienstags von 15 bis 17.30 Uhr und den Markt in Sodingen donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr anfahren. Besucher betreten nicht das Fahrzeug, sondern erhalten die gewünschten Medien durch Mitarbeiter. Eine Uhrzeit zur Übergabe sollte vereinbart werden. Entliehene Medien können dort ebenfalls abgegeben werden.

Für Sicherheitsvorkehrungen ist sowohl in den Büchereien als auch an den Halteorten gesorgt. Eine Registrierung der Besucher zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske sind für den Besuch in der Stadtbibliothek und der Junior-Fahrbibliothek erforderlich.

Unabhängig von der Öffnung stehen die digitalen Angebote rund um die Uhr zur Verfügung. Diese findet man ebenfalls auf der Homepage.

Die Bibliothek am Willi-Pohlmann-Platz 1 öffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Sie ist unter der Telefonnummer 02323/162801 erreichbar. Die Bibliothek an der Wanner Straße 21 öffnet an denselben Tagen, schleißt jedoch außer an Samstagen eine Stunde eher. Sie ist unter der Rufnummer 02323/163261 zu erreichen.