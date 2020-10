Im Rahmen des Programms "Kulturrucksack" bieten die Falken im Jugendtreff Pantringshof Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren einen Kurs in Fotografie an.

Die Teilnehmer erstellen eine bebilderte Geschichte und erlernen dabei den Umgang mit der Kamera. Darüber hinaus können sie mehr über den verantwortungsvollen Umgang mit Bildern gerade in den Sozialen Medien erfahren. Im Rahmen des Kurses werden verschiedene Geräte und der Umgang mit ihnen vorgestellt. Im Anschluss erstellten die Teilnehmer mit Smartphone, Digicam und Spiegelreflex erzählende Fotos in digitaler Form, drucken diese an einem mobilen Drucker aus und erstellen in Form einer Collage eine Geschichte. Um das Erlernte auch darüber hinaus anwenden zu können, wird es im laufenden Herbstferienprogramm des Jugendtreffs jede Menge Möglichkeiten zur Vertiefung geben.

Weitere Informationen zum dem Angebot gibt es unter der Telefonnummer 0171-8648480.