Im Kunstschaufenster des Alten Wartesaals im Bahnhof Herne gibt es ab Freitag, 11. Dezember, eine neue Ausstellung zu sehen. „Soft Vacation“ zeigt Werke von Julia Arztmann.



Materialität, Abstraktion und Dekonstruktion von Vorhandenem sind Aspekte, die sich in Arztmanns Objekten widerspiegeln. Nicht selten stehen Thema und Material dabei in starkem Kontrast: Aus Stoffen, Filz und wiederverwendeten Textilien entstehen Maschinen, technische Gerätschaften und Fahrzeuge. Die Irritation, die Arztmanns Kunst beim Betrachter auslöst, resultiert aus dem Zusammentreffen bekannter Formen und fremd wirkender Textur, die viele neue Assoziationen ermöglicht. Omas Polstersessel wird zum gemütlich anmutenden Vehikel, das im Kunstschaufenster wie im Autohaus auf einer Drehscheibe präsentiert wird. Wohnwagen, die sonst aus wetterfestem Verbundstoff daherkommen, interpretiert die Künstlerin in der Serie „Caravans“ aus Wollfilz und Borte neu. Voraussichtlich bis Januar ist „Soft Vacation“ im Alten Wartessaal zu sehen.

Das Kunstschaufenster ist eine Ausstellungsreihe mit Werken wechselnder Künstler. Der große verglaste Eingangsbereich des Wartesaals wird genutzt, um trotz geschlossener Räumlichkeiten Kunst zu präsentieren.