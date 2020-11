Die Flottmann-Hallen planen ihr Programm für den Dezember. Sollten die Corona-Beschränkungen wieder reduziert werden, dürfte Veranstaltungen unter den vor den Lockdown bekannten Auflagen nicht im Wege stehen.

"Saligia" (Ausstellung):

Auf Besucher wartet zum Beispiel die Ausstellung "Saligia", die sich den sieben Todsünden widmet. Sie wird im kommenden Monat dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch wenn sich seit dem frühen Mittelalter die Lebensumstände geändert haben, bleibt der Kanon der menschlichen Laster relevant. Damit sind die Sünden auch in der zeitgenössischen Kunst Impuls für Ideen und Projekte.

Sieben Künstler interpretieren mit der ihnen eigenen Formensprache – Bildhauerei, Installation oder Malerei – jeweils eine der sieben Todsünden: Wiebke Bartsch (Luxuria/Wollust), Stefan Demming (Superbia/Hochmut), Ottmar Hörl (Acedia/Faulheit), Katharina Krenkel (Invidia/Neid), Beate Passow (Ira/Zorn), Dietmar Schmale (Avaritia/Geiz), Peer Christian Stuwe (Gula /Völlerei).

So entstanden sieben mobile Kunstwerke, die als im Rahmen einer Tournee gezeigt werden. Vor allem in Städten des Münsterlandes war die Ausstellung zu sehen. Impressionen davon zeigt ein Film von Malte Papenfuß. Gleichzeitig ist in 50 Bildern eine Fotodokumentation der fünf vorherigen Orte zu sehen.

Theater Kohlenpott: "Alles in Ordnung" (7. und 8. Dezember):

Das Theater Kohlenpott bringt "Alles in Ordnung" wieder auf die Bühne. Die Vorstellungen finden am Montag um 16 Uhr und am Dienstag um 10 Uhr statt.

Zur Handlung: Zwei Brüder treffen sich einmal im Jahr in der Küche der elterlichen Wohnung, um dort gemeinsam zu kochen. Nun soll das Treffen einen Youtube-Blog aufgezeichnet werden, doch es kommt zu Konflikten: Zu unterschiedlich sind die Brüder. Schon in der gemeinsamen Kindheit gab es heftige Auseinandersetzungen darüber, wie ordentlich es sein musste oder wie unordentlich es sein durfte. Zum Beispiel im Kinderzimmer oder in der Schule. Sie erinnern sich, wie das erste verliebt sein Chaos verbreitete – und welches Chaos in der Welt und sogar im All herrscht. Und auch daran, wie ein Ereignis das ganze Leben in komplette Unordnung bringen kann.

Wortlaut Ruhr: "New Generation Jazz Slam" (12. Dezember, 20 Uhr):

Zum fünften Mal findet in den Flottmann-Hallen der "New Generation Jazz Slam" statt. Eine besondere Atmosphäre entsteht dadurch, dass die Wort-Akrobaten auf der Bühne von nicht weniger virtuosen Musikern begleitet werden. Drei Poetry-Slammer stehen an diesem Abend auf der Bühne. Sie sind nicht älter als 20 Jahre und kommen aus dem Ruhrgebiet. Es entsteht etwas Einmaliges und Momentanes, ein Dialog zwischen Sprache und Musik und in jedem Fall wird jede Performance zu einem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.

Durch den Abend führt Miedya Mahmod. Sie war vor einigen Jahren selbst Teil der Szene. Mittlerweile hat sie die Nachwuchsbühnen frei gemacht für neue Talente.

"Comedy-Wichteln" (17. Dezember, 20 Uhr):

Zum 5. Mal laden Martin Fromme und Helmut Sanftenschneider zum "Comedy-Wichteln" ein. Auch 2020 wird geklönt, getrunken, gewichtelt, innerlich gesungen, gelacht, improvisiert und nebenbei noch das verrückte vergangene Jahr zerpflückt.

Die Zuschauer dürfen wie immer ihre Wohnungen entrümpeln und Geschenke mitbringen, die die Welt nicht braucht. Sie werden an diesem Abend unter den sichersten Hygiene-Maßnahmen umverteilt oder entsorgt. Welche Gäste Fromme und Sanftenschneider begrüßen werden, teilte der Veranstalter nicht mit. Mögen sie keiner Risikogruppe angehören.

Theater Kohlenpott und Consol-Theater: "Karlsson vom Dach" (18. und 20. Dezember):

Bei "Karlsson vom Dach" handelt es sich um eine Koproduktion der Theater aus Herne und Gelsenkirchen, die in einer Fassung von Christian Schönfelder auf die Bühne gebracht wird. Zur Handlung: Lillebror ist ein gewöhnlicher Junge. Er lebt mit seiner gewöhnlichen Familie in einer gewöhnlichen Wohnung in Stockholm. Lillebror fühlt sich alleine. Sein Vater hat seine Mutter und seine Geschwister haben einander. Und er? Er will jemanden nur für sich. Eines Tages fliegt Karlsson durch sein Zimmerfenster herein. Karlsson wohnt auf dem Dach, hat einen Propeller auf dem Rücken und behauptet in allem was vorstellbar ist, der Allerbeste der Welt zu sein. Im Gegensatz zu Lillebror interessiert ihn nicht, was andere denken. Er bringt das Leben der Familie ganz schön durcheinander und handelt Lillebror viel Ärger ein. Aber er bringt ihm auch ein großes Geschenk: seine Freundschaft.

Neben den öffentlichen Aufführungen am Freitag, 18. Dezember, um 16 Uhr sowie zwei Tage später zur selben Uhrzeit gibt es weitere für Schulen vom 14. bis zum 18. sowie am 21. und 22. Dezember.