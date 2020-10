Ein Programm-Höhepunkt in den Flottmann-Hallen im November ist das Festival "Hipyo!". Es wird zum dritten Mal vom Verein Pottporus organisiert. Vier Tage lang geht es um die Hiphop-Kultur in allen Facetten.

Im Rahmen des Festivals präsentiert das Renegade seine Produktion "Back to the Roots". Das Stück feiert am Freitag, 6. November, um 19 Uhr Premiere und wird am folgenden Tag um 20 Uhr noch einmal aufgeführt. Unter der Leitung von Choreograf Niels Robitzky wird die Hiphop-Kultur der frühen Achtzigerjahre in Deutschland thematisiert.

Und weitere Renegade-Produktion findet am Sonntag, 7. November, den Weg auf die Bühne. Unter dem Titel "Roboze vs. Sacre" entwickelte Choreograf und Tänzer Christian Zacharas ein Stück, das „Le Sacre du Printemps“ neu interpretiert. Zur Uraufführung des Balletts 1913 sorgten Komponist Igor Strawinsky und Choreograf Vaslav Nijinsky nicht nur für einen Bühnenskandal, sondern markierten ebenso die Geburtsstunde der Tanzmoderne. Beginn ist um 19 Uhr.

Wegen Corona ist der Besuch aller Veranstaltungen nur nach Anmeldung möglich.



Weitere Informationen: www.pottporus.de