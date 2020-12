Die Gemeindeleitung der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde Christuskirche an der Manteuffelstraße hat in einer ausfürlichen Onlinesitzung beschlossen, daß ab dem 20.12.2020 bis zunächst zum 10.01.2021 keine Präsenzgottesdienste durchgeführt werden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die Entwicklung der Coronalage im Land und in der

Stadt Herne und zudem wegen des bundesweiten Lockdowns. Hier will sich die EFG Christuskirche in der Gesellschaft solidarisch zeigen und zur Minimierung der Kontakte beitragen. Die Gemeinde wird alle Gottesdienste (auch am 24.12) als Online Gottesdienste gestalten. Diese können live über die Homepage der EFG - Christuskirche Herne oder über den Youtubkanal der Gemeinde gestreamt werden. Zudem verweist sie auf das Angebot des "Krisentelefon" der Telefonseelsorge als 24 -Stundenhotline (0800/1110111 oder 0800/1110222) hin.