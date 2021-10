Die jährliche ChurchNight am Reformationstag in der Stephanuskirche ist mittlerweile Tradition in der Evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel und zog in den letzten Jahren regelmäßig über 200 Besucher an. Im Mittelpunkt am Sonntag, 31. Oktober, steht ein Worship-Gottesdienst mit der Band „YOU!nited“

„Worship" ist mehr als ein beliebter Musikstil. Worship meint Gott anbeten und loben – in Gedanken, Worten und Liedern. Das ist ein wichtiger Ausdruck des christlichen Glaubens und schon seit den ersten Christen fester Bestandteil von Gottesdiensten. Und längst nicht nur bei jungen Menschen beliebt“, verrät Projektleiter Marcel Leskow.

Viele beliebte, deutsch- und englischsprachige Songs wählte die Band für den Abend ausgewählt. Martin Eckert, Jugendreferent beim Fishermens Office, steuert einen Impuls zum Thema „In der Ruhe liegt die Kraft“ bei.

Ab 18 Uhr gibt es einen Imbiss vor der Kirche. Der Konzertgottesdienst startet um 19 Uhr in der illuminierten Stephanuskirche. Anschließend klingt der Abend am Lagerfeuer bei Stockbrot und Snacks aus. Der Eintritt an der Ludwig-Steil-Straße 26 ist frei. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht in der Kirche. Der Livestream ist frei zugänglich über www.twitch.tv/stephanusholsterhausen