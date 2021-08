Im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf "Die Bretter die die Welt bedeuten" können die Darstellerinnen und Darsteller des Kleinen Theater Herne. Ausgeruht haben sie sich nicht, die KTHler, das Theater in der Neustraße ist auf dem allerbesten Stand für eine saubere Theaterwelt. Klimaanlagen mit Luftreinigung wurden neu eingebaut, Luftreinigungs- und Filtergeräte befinden sich in allen Räumen, an den Schutz der Gäste ist gedacht worden und auch der Zugang zum Theaterraum ist, durch eine Schiebetür, neu gestaltet. Auch im Kassenbereich und der Bedientheke ist dafür gesorgt worden, dass die Gäste durch eine durchsichtige Trennwand von den Mitgliedern getrennt sind. "Wir bieten saubere Luft wie im Labor", sagt der 1. Vorsitzende Andreas Zigann stolz. Die KTHler können stolz darauf sein, dies alles für ihre Gäste getan zu haben. Geplant ist auch ein Umbau der Technik, die dann die Aufführungen wesentlich interessanter und umfangreicher zu gestalten erlaubt. Auf 25qm Bühne finden z.Zt. die Proben zu: "Für immer Disco", "Täglich klopft der Sensenmann" und anderen Stücken der KTHler statt. Auch das Team um Jürgen Seifert hat schon geprobt und wartet nun auf Gäste für "Der Petersilien-Mörder". Alle hoffen auch darauf, dass das beliebte Weihnachtstück "Wirbel um Weihnachten" genauso wieder auf die Bühne gebracht werden kann, wie "Käpt'n Brummbär". Mit "Theater-Escape: Das ewige Licht" hat sich ein Gruppenevent eingebürgert. Alles in allem sind die Damen und Herren des Kleinen Theater Herne startklar. Auf der Website Kleines Theater Herne finden die Theatergäste das komplette Programm und haben die Möglichkeit einen schönen Theaterabend für sich zu buchen. Die Theaterkasse ist geöffnet: mittwochs und donnerstags 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr.