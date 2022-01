Nachdem die neue Lichtanlage jetzt in Funktion und der Spielbetrieb wieder angelaufen ist, war es ein erfolgreicher Start in das neue Jahr 2022 für das Kleine Theater Herne (kth). Erfolgreich in dem Sinne, dass die gespielten Stücke wieder besucht werden und die Zuschauerinnen und Zuschauer die gesunde Luft während ihres Aufenthaltes genießen können. Durch den Theaterumbau zeigt sich das kth in der Neustraße 67 von einer frischen und ansprechenden Seite. Einige Änderungen wurden vorgenommen, so auch im ehemaligen Gästeraum, der jetzt den Namen "Grüner Salon" trägt. Eine Schiebetür trennt den Theatersaal nun vom Foyer, so dass sich die Gäste noch mehr auf das Bühnenangebot konzentrieren können. Da gibt es noch etwas, dass den Theaterleuten Kopfzerbrechen bereitet: Gesucht wird männliche und/oder weibliche ehrenamtliche Verstärkung für den Thekenbereich, den Bühnenbau und der Raumpflege. Das Team des Kleinen Theater Herne, Neustraße 67 freut sich auf Ihre Anfrage. Fragen Sie einfach unter info@theaterherne.de an oder melden sich telefonisch unter 02323 911191 oder per Kontaktformular Kleines Theater Herne.