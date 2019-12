Tolle Abende bietet die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Rot Narren in diesem Monat gleich zwei an. Im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40, findet am Freitag, 10. Januar, ein Benefiz statt. Nutznießer ist der Mittagstisch der Oase. Für Unterhaltung sorgen unter anderem Frank Lindner, die Stadtgarde Bottrop sowie die Spielmannszug Herne-Süd. Ihre großen Auftritte haben außerdem die Küken-, Mini- und Prinzengarden der Karnevalsgesellschaft. Der Abend beginnt um 19.11 Uhr. Eintrittskarten sind bei Kai Gera unter der Telefonnummer 0170-2293520 erhältlich.

Am Samstag, 25. Januar, folgt der Galaabend im Parkhotel an der Schaeferstraße 109. Es geht unter anderem darum, drei Senatoren zu ernennen. Als besonderer Gast wird Christian Glade mit seiner Comedy-Zaubershow für magische Unterhaltung sorgen. Für die Musik zum anschließenden Tanz sorgt DJ Sascha Nixdorf. Beginn ist um 19 Uhr. Karten für den Abend, der ein Drei-Gänge-Menü und einen Drink zur Begrüßung beinhaltet gibt es im Vorverkauf direkt im Parkhotel.