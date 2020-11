Eine besondere Aktion hatte das Jugendzentrum „Die Wache“ seinem Publikum angeboten: Sie konnten im Rahmen eines Seminars den Umgang mit Feuer erlernen.

Der Kurs fand am letzten Tag der Herbstferien auf dem Außengelände der Einrichtung statt. Michael Kreiter vom Verein Feuerpädagogik aus Dortmund zog die Teenager schnell in seinen Bann. Zunächst schwang Kreiter Feuer, anschließend spuckte er riesige Flammen in den Abendhimmel. Schnell wurde das Publikum neugierig. Ganz gespannt schauten die Jugendlichen zu und wollten selbst mit Feuer spielen.

Ziel des Seminars war allerdings nicht das unbeaufsichtigte Spiel mit dem Feuer. Vielmehr sollte ein Gefahrenbewusstsein für dieses Element geweckt werden. Praxisnah erklärte Kreiter die Gefahren beim Umgang mit Feuer. Er stellte Brennstoffe wie Lampenöl und Spiritus sowie deren Wirkung vor. Wichtig war auch zu vermitteln, wie man Feuer anzündet und wieder löscht.

Besonderen Spaß hatten die Jugendlichen beim Anzünden und Löschen großer Fackeln. Je nach Mut konnten sie sich auch mit diesen auf dem Gelände bewegen, experimentieren und fachgerecht wieder löschen. Mit Fackeln über die eigenen Hände zu streifen, gehörte auch zum Programm. Zum krönenden Abschluss wurden sie in die Kunst des Feuerspuckens eingeführt.