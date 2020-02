Das Stadtmarketing hat den Fritz-Pin zur Cranger Kirmes im Angebot. Er zeigt Kirmes-Maskottchen Fritz beim Genuss des Erfrischungsgetränks Slush. Freunde der Cranger Kirmes erwarteten das limitierte Sammlerstück gespannt.

Im vergangenen Jahr hatte Fritz eine Seefahrt auf einem Klassiker unter den Familien-Rundfahrbetrieben unternommen. Nach einem Fahrgeschäft ist in diesem Jahr wieder eine typische Kirmes-Spezialität an der Reihe.

In diesem Jahr geht der Fritz-Pin in die 25. Auflage. Der Illustrator Dietmar Kremer hat das Maskottchen 1996 in die Welt gesetzt; seitdem entwirft er jedes Jahr einen neuen Pin. Kremer: „Außer dem Grubenpferd gab es auch Entwürfe von Maulwürfen und Mäusen. Aber irgendwie war es direkt klar, es kann nur einen geben: das Grubenpferd. Es verbindet Zeche und Kirmes."