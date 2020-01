Auf Einladung von Volkshochschule (VHS), Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Martin-Opitz-Bibliothek und der Buchhandlung im Literaturhaus kommt das Autorenpaar Petra Gerster und Christian Nürnberger erneut in das Kulturzentrum. Die Lesung zum Buch „Charakter – Worauf es bei Bildung wirklich ankommt“ findet am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Saal der VHS statt.

In ihrem Diskurs, einem leidenschaftlichen Plädoyer für Charakter und Haltung, gehen die Autoren der Frage nach, wie eine mündige, reife Persönlichkeit mithilfe von Bildung entstehen kann und wie die tägliche Lebensführung sowie echte Ideale und Fantasie dazu beitragen, den Charakter ein Leben lang reifen zu lassen.

Nach Meinung der Verfasser war Bildung einmal mehr als nur technisches Wissen und Funktionieren. Bildung betraf den ganzen Menschen, seine tägliche Lebensführung, seine Werte, seine Kultur, seine Leidenschaften und seine Verantwortung der Welt gegenüber. Zur Bildung gehörte einmal all das, was den Charakter formt. Eine solche Charakterbildung erscheint Petra Gerster und Christian Nürnberger heute notwendiger denn je. Es herrsche Mangel an reifen, echten Persönlichkeiten, die die drängenden Probleme unserer Zeit mit Originalität, Mut und Eigensinn anpacken.