Weihnachten ist zwar vorbei, das ist aber noch lange kein Grund, um traurig zu sein: Auf Crange kommen Weihnachts-Fans noch bis zum 30. Dezember auf ihre Kosten.

Beim zweiten Cranger Weihnachtszauber gibt es fünf Themenbereiche: Weihnachtsmarkt, Fahrgeschäfte, Shows, Gastronomie und Eisbahn mit Eisstockschießen, Märchenwald und Lichterwald. All das wird zu einer Wunderwelt für die ganze Familie zusammengefasst. Im Herzen des Marktes ist der höchste mobile Weihnachtsbaum der Welt mit zwei Millionen funkelnden LED-Lichtern aufgestellt.

Mit seiner Vielfalt an Attraktionen, Shows und Gastronomien, der Dekoration und Musik auf dem gesamten Markt ist der Cranger Weihnachtszauber ein passendes Ausflugsziel für alle Altersklassen.

Geöffnet ist der "Cranger Weihnachtszauber" noch bis zum 30. Dezember täglich von 14 und 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 22 Uhr.