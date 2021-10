Am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr berichtet Prof. Dr. Dr. h.c. Nicolai Grube vom Institut für Archäologie und Kulturanthropologie der Universität Bonn in einem Online-Vortrag über die neuesten Forschungsergebnisse zur Kultur der Maya.

Diese hatten ihr Siedlungsgebiet im nördlichen Mittelamerika, einem Gebiet, das auch durch Karstboden und eine Vielzahl spektakulärer Höhlen geprägt ist. Erst seit wenigen Jahren ist bekannt, dass diese Höhlen in der Religion und für die Rituale der Maya eine zentrale Bedeutung besaßen. Höhlen galten als die Eingänge in die Unterwelt und als Orte, an denen sich die Seelen der Vorfahren aufhielten. Die archäologische Erforschung der Höhlen der Maya hilft, zentrale Aspekte ihrer Religion und Weltsicht zu verstehen.

Die Volkshochschule (VHS) Herne bietet die Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen an. Anmeldung ist per Email an vhs@herne.de mit der Kursnummer 2106 und dem Veranstaltungstitel möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.