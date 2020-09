Oliver Doetzer-Berweger, Leiter des Emschertal-Museums, liest interessiert ein Comic-Heft: „Die Spinne gegen den Wahnsinns-Strahler“. Das Heft ist nur ein kleiner Teil der Ausstellung „Versponnen – Fäden, Garne, Spinnereien“, die zurzeit im Emschertal-Museum im Schloss Strünkede beginnt.

In der Ausstellung geht es um die Geschichte der Spinner. Einmal die Frauen, die vor Jahrhunderten die ersten Fäden gesponnen haben – aber auch die geistigen Spinner. Wie kam es zu dem Schimpfwort Spinner. „Das war unsere Grundidee. Wir wollten wissen, wie hat sich die Stoffproduktion entwickelt, wie wurde es gemacht und wie passiert es heutzutage“, sagt Kuratorin Elke Hartkopf.

Sie wollte zusammen mit ihrer Kollegin Gabi Langen herausfinden, wie es dazu kam, dass viele Worte aus dem Spinnerei-Bereich Einzug in den Sprachgebrauch hielten. „Das wird heute nicht gerade freundlich benutzt. Damals wurde beim Spinnen der Fäden viel erzählt. Dabei entstanden geflügelte Worte wie umgarnen, sich verhaspeln oder der rote Faden einer Geschichte. Das sind alles Begriffe, die aus dem Zusammenhang des handwerklichen Spinnens mit dem geistigen Spinnen, dem Geschichtenerzählen, entstanden sind“, erklärt Langen.

„In der Ausstellung haben wir viele Exponate, die die Entwicklung der Stoffherstellung dokumentieren, zum Beispiel Kleidungsstücke, wie die Galauniform eines Herner Steigers. Dazu zeigen wir eine Kunstinstallation von Christoph Steeger, der ein großes Spinnennetz in der Ausstellung installiert hat, sowie kurze Filme zum Thema“, sagt Oliver Doetzer-Berweger.

Die Ausstellung „Versponnen – Fäden, Garne“ endet am 18. April kommenden Jahres. Sie kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums im Schloss Strünkede besucht werden.