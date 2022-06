Mit "Tod in der Therme" schließt das kleine theater herne am Erfolg von "Man(n) wird nur einmal 60" an. Stephan Urban stellten sich vorher jedoch unter anderem folgende Fragen: Wird "digitales Theater" angenommen? Findet "digitales Theater" auch bei den älteren Damen und Herren ein positives Echo?" Der Erfolg seines ersten Zoom-Krimis "Man(n) wird nur einmal 60" sollte auch diese Fragen verwerfen. Das Prinzip: Einfach ein Online-Ticket auf Kleines Theater Herne buchen, die persönlichen Daten der jeweiligen Rolle erhalten und dann über ZOOM einloggen. Stephan Urban dazu: "Die Mitspieler*innen bekommen dann alle Informationen zugeschickt. Ob es zu der jeweiligen Rolle ist oder wie man mitspielen kann. Auch während des Spieles blenden wir neue und hinweisende Informationen ein." Auf die Frage wie ihm diese Idee kam, antwortete Stephan Urban: "Ich wollte zeigen welche Möglichkeiten machbar sind auch selbst einmal in eine Rolle zu schlüpfen ohne auf der Bühne stehen zu müssen. Außerdem war es eine Herausforderung in der Coronazeit." Und weil das erste Stück so erfolgreich war, machen die kth'ler mit "Tod in der Therme" weiter. Folgende Termine stehen in der Sommerpause zur Auswahl

Samstag, 2. Juli 2022 / 19:00 Uhr

Freitag, 8. Juli 2022 / 19:00 Uhr

Samstag, 16 Juli 2022 / 19:00 Uhr

Sonntag, 24. Juli 2022 / 17:00 Uhr

Wer Lust hat dabei zu sein kann sich über die Website des kleinen theater herne www.theaterherne.de anmelden.