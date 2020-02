Christiane Dieckerhoff macht am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr mit ihrem neuen Band „Spreewaldwölfe“ halt in der Stadtbibliothek am Willi-Pohlmann-Platz. Die Autorin schreibt Kriminalromane mit der Ermittlerin Klaudia Wagner als Hauptfigur. Sie hat es aus dem Ruhrgebiet in den Spreewald verschlagen hat. In ihrem neuen Kriminalroman tobt ein erbitterter Streit zwischen Wolfsgegnern und Tierschützern. Die Emotionen kochen hoch, als auf einer Weide die von Bisswunden entstellte Leiche eines Jungen entdeckt wird.



Am Dienstag, 12. Mai, wird Joe Bausch, 32 Jahre als Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl tätig und bekannt als Rechtsmediziner im Kölner Tatort, sein Buch „Gangsterblues“ vorstellen. Beginn ist um 19 Uhr. Bausch schreibt über Mörder, Dealer und Kriminelle, die zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Sie alle vertrauen sich ihm an. Er erzählt wahre Geschichten, die unter die Haut gehen.

Die Eintrittskarten für die Lesung mit Christiane Dieckerhoff sind in den beiden Stadtbibliotheken, die Eintrittskarten für die Veranstaltung mit Joe Bausch sowohl in den Stadtbibliotheken als auch bei der Volkshochschule erhältlich.