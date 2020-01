Was bewegt die Jugend? Antworten auf diese Frage sucht eine Ausstellung, die im kommenden Monat im Heimatmuseum Unser Fritz eröffnet wird.

16 Studenten des Fachbereichs Design der Fachhochschule Dortmund präsentieren vom 8. Februar bis zum 13. April ihre Arbeiten im Heimatmuseum an der Unser-Fritz-Straße 108. Im Fokus der Ausstellung „Aus Sicht“ steht die Jugendkultur in unserer Stadt. Die Eröffnung findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr statt.

Die Studenten suchten nach subkulturellen Milieus und Lebensweisen von Jugendlichen. Was sie fanden, waren Cheerleader auf einer Halde, Jugendliche im Retro-Look einer Mofa-Gang der Achtzigerjahre, ambitionierte Zirkuskinder und Singles auf Beziehungssuche in digitalen Netzwerken.

Die Fotografien spiegeln das gesellschaftliche Phänomen in doppelter Weise. Sie begleiteten und fotografierten die Jugendlichen, während sie gleichzeitig selbst als junge Menschen ein Bild ihrer Generation entwarfen.

Das Projekt wurde von Professor Kai Jünemann sowie Fotograf Thomas Schmidt vom städtischen Pressebüro betreut. Nach der erfolgreichen Ausstellung „Tach auch!“ im Jahr 2018 ist „Aus Sicht“ das zweite Kooperationsprojekt des Fachbereichs Design mit dem Pressebüro der Stadt und dem Heimatmuseum Unser Fritz.