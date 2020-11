Auch ohne den Herner Weihnachtsmarkt sorgt die Karitative Hütte für etwas besinnliche Stimmung auf dem Robert-Brauner-Platz. Bereitgestellt vom Stadtmarketing bietet sie gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen. Noch bis zum 23. Dezember gibt es wechselnde Angebote.

„Wir freuen uns auf einen bunten Querschnitt an Organisationen aus Herne, die hier ihre Arbeit vorstellen und ihre Angebote aufzeigen möchten“, sagt Tina Dzierla. Sie ist als Projektleiterin für die Aktion zuständig. Das Stadtmarketing stellt die Karitative Hütte inklusive Verkaufstresen und Stromanschluss Vereinen, Verbänden und anderen Institutionen gegen eine geringe Bereitstellungsgebühr zur Verfügung.

Nicht nur bei den Besuchern des Weihnachtsmarkts erfreut sich die Karitative Hütte großer Beliebtheit. Auch die Teilnehmer schätzen die Möglichkeit, mit einer breiten Öffentlichkeit über ihre Arbeit ins Gespräch zu kommen. Seit zehn Jahren sorgen eine bis zwei Karitative Hütten auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt für Abwechslung und weihnachtliche Momente des Miteinanders.

Örtliche Vereine und Institutionen verkaufen selbst gemachten Weihnachtsschmuck, Holzarbeiten, kunstvolle Postkarten oder handgestrickte Socken für wohltätige Zwecke. Rund 30 Vereine, Kindergärten, Verbände, Institutionen und karitative Einrichtungen waren im vergangenen Jahr mit dabei.

Durch die Corona-Pandemie sind es in diesem Jahr 14 Teilnehmer, dafür ergänzt die Ruhrpottkiste das Angebot, damit die Hütte durchgehend bespielt ist. Das Programm hängt in der Hütte aus und ist außerdem über die Website des Stadtmarketings abrufbar.

Dass es ohne den Herner Weihnachtsmarkt überhaupt Buden geben kann, ist einem Unterstützungsprojekt für Stammbeschicker zu verdanken, welches das Stadtmarketing organisiert hat. Die Umsetzung erfolgt gemäß der geltenden Verordnung. „Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich auf die Spielregeln hin: Essen und Trinken sind in der Fußgängerzone nicht erlaubt. Dort herrscht Maskenpflicht“, betont Dzierla. „Um sicherstellen zu können, dass unsere Besucher den zu berücksichtigenden Mindestabstand einhalten können, wurden die zwölf Buden zwischen Robert-Brauner-Platz und City-Center mit großzügigem Abstand verteilt.“

Bis Silvester ist die Innenstadt stimmungsvoll mit Tannenbäumen geschmückt und erstrahlt in einem warmen Lichterglanz. Möglich gemacht wurde das nicht zuletzt durch due Unterstützung der Sparkasse und der Stadtwerke. In Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Herne-City und weiteren Baumpaten erstrahlen außerdem 14 Laubbäume.