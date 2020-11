Mit dem Relaunch des Portals "Archive in NRW", aufgelegt vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, hat das Stadtarchiv Herne sein digitales Angebot weiter ausgebaut.

Projektleiterin Alina Gränitz und Jürgen Hagen, Leiter des Stadtarchivs, haben die Gelegenheit genutzt und den Auftritt der Einrichtung auf "Archive in NRW" von Grund auf überarbeitet. Den Nutzern des Stadtgedächtnisses werden nun über das Portal einige Mehrwerte geboten.

So können auf "Archive in NRW" neben den allgemeinen Informationen zum Stadtarchiv Übersichten über das erfasste Archivgut bequem von zu Hause aus recherchiert und im Internet für einen Besuch bestellt werden. Die Übersicht über die Bestände wird regelmäßig über ein von Gränitz federführend betreutes Verwaltungsprogramm aktualisiert. Neben diesem Service gibt es eine Verlinkung auf der Homepage der Stadt. Wer lieber aufbereitete Quellen bevorzugt, findet einen Link zum digitalen Geschichtsbuch unserer Stadt. Nützliche Tipps für einen Besuch beim Stadtarchiv runden den Herner Auftritt auf Archive in NRW ab.

Weitere Informationen:

www.archive.nrw.de/

stadtarchiv-herne