Die Musikszene von Nordrhein-Westfalen stellt der Radiosender WDR 2 regelmäßig in seiner Sendung "Musik im Westen" vor. Teil dieses Formats ist ein Wettbewerb, bei dem drei Künstler unseres Bundeslandes um die Gunst des Publikums buhlen. In der kommenden Woche beteiligt sich der Herner Künstler Lennie Wolf an dem Wettbewerb.

Die Abstimmung startet am Montag auf der Homepage des Senders und endet am darauffolgenden Sonntag. Lennie Wolfs Single "Gegenlicht" wird am Dienstag, 19. Februar, in der Sendung "Pop" vorgestellt, die um 20 Uhr beginnt.

Auftritt am 15. März im Eiscafé Capri



Wolf war langjähriges Mitglied der Hattinger Band Siebengold. Seit April vergangenen Jahres ist er mit seinem Solo-Programm „Wolfsmond“ auf den offenen Bühnen in Herne und Umgebung unterwegs. Der nächste Auftritt in seiner Heimatstadt steht am 15. März im Eiscafé Capri an der Bahnhofsstraße an. Übrigens: Im richtigen Leben heißt der Musiker Ralf Henning und arbeitet als Lehrer.