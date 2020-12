Pop-up-Laden, Studio, Live-Stream-Konzert und die Förderzusage für ein ins Quartier wirkendes Projekt: Der Programm-Mix aus Wirtschaft, Kultur und Stadtentwicklung im letzten Monat eines stark von Corona bestimmten Jahres bestätigt noch einmal die Stärke des Kreativquartiers Wanne als Inkubator.



Unter dem Titel „Freiraumluxus für Kreative“ ist es der Wanner Agentur Go Between gelungen, eine Förderung über für ein Projekt zu erhalten, das sowohl Kreativen als auch dem Stadtteil zugutekommt. Es sind für das kommenden Jahr öffentliche Aktionen geplant, die Potenzial an Nachhaltigkeit, Kreativität, Künstlertum und Sozialem enthalten. Interessierte können sich bis zum 15. Januar melden.

Noch bis in den Januar hinein wird das Hallenbad zu einem Gemeinschaftsladen auf Zeit. Gewerbetreibende und Kreative verkaufen selbst hergestellten Artikel. Präsentiert wird ein ausgewogenes Angebot an Artikeln, die alle in Wanne und Umgebung hergestellt werden. Die Leitung hat Edith Koch, die zusammen mit Birgit Pilath in Bochum seit Jahren erfolgreich das Schnick-Schnack führt. Ihre Bilanz nach der ersten Woche an der Heinestraße: „Dass es so gut anläuft, hätte ich nicht gedacht! Man kann die Einsamkeit der Menschen in Corona-Zeiten deutlich spüren und auch die Freude an der Möglichkeit zu reden. Wir scheinen ein Tante-Emma-Laden mit psychologischer Betreuung zu sein.“ Was für andere ein Ärgernis ist, daraus macht Edith Koch eine Dienstleistung, denn für Rollstuhlfahrer und Rollatoren-Nutzer ist der Zugang zum Ladenlokal fast unmöglich. „Wir zeigen die Sachen dann auf der Straße.“ Am 23. Dezember gibt es Sonderöffnungszeiten speziell für Berufstätige.

Der Jazz im Hallenbad (immer am zweiten Montag im Monat), wird im Dezember als Livestream stattfinden. Patric Siewert, der die Veranstaltungsreihe verantwortet, holt damit ein Konzert nach, das zunächst wegen Corona verschoben worden war. Im Juli hatte das Trio Jochen Schrumpf, Patric Siewert und Wilm Flinks seine neue CD „Pulse“ eingespielt. Wer die Musik des Jochen-Schrumpf-Trios nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, sollte am 14. Dezember um 20 Uhr auf Youtube gehen.