Persönlicher Wohlstand gilt in Deutschland gemeinhin als erstrebenswert. Von wirklich reichen Menschen erwarten wir, dass sie "bodenständig" bleiben, ihren Reichtum also nicht nach außen tragen. Kann man den zu reich sein?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht derzeit ungewollt im Rampenlicht. Grund: Gemeinsam mit seinem Ehemann Daniel Funke plant er nach Informationen von "Business Insider" den Kauf einer rund vier Millionen teuren Villa in Berlin. Die Missgunst vieler seiner Landsleute ist ihm seither gewiss. Darf ein repräsentativer Volksvertreter ein so teures Haus, Boot, Paar Schuhe oder was auch immer besitzen? Viele sagen: Nein, das ist unanständig. Ist das so?

Gibt es ein "zu reich"?

Jens Spahn ist mit seinem Ministergehalt unter den Reichen wahrlich nicht der Reichste. Und immerhin kauft das Paar mit seinem Geld ein Haus zum Wohnen, wenn man den Berichten glauben kann. Damit ist es noch sehr viel näher an der Lebensrealität der meisten Deutschen, als manche Superreichen. Jeff Bezos, Amazon-Chef, gilt derzeit als reichster Mann der Welt. Sein Vermögen wird auf ca. 193 Milliarden US-Dollar geschätzt (Quelle). Er verfügt damit als einzelne Person über mehr Kapital als einige UN-Staaten mit mehreren Millionen Einwohnern.

Frage der Woche: Kann man so reich sein, dass es unanständig ist? Woran könnte man eine Grenze sinnvoll bemessen, die ein Einzelner nicht überschreiten sollte? Oder gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ein Mensch jemals zu reich sein könnte? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.