Karneval ist in Nordrhein-Westfalen eine Institution. Doch es scheint so, als würde Corona der fünften Jahreszeit in diesem turbulenten Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung machen. Was für ein Karneval wird möglich sein?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, selbst einst Kinderprinz in seiner Heimat Ahaus, sprach sich dafür aus, den kommenden Karneval ausfallen zu lassen. "Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“ So sehen es auch einige Karnevalsvereine. In Goch haben sich die Karnevalisten bereits darauf geeinigt, alles abzusagen, was coronabedingt gefährlich sein könnte. Und auch in Velbert trafen die Jecken schweren Herzens diese Entscheidung.

Jecken nicht hoffnungslos

Fällt also der Karneval in diesem Jahr komplett ins Wasser? So einfach möchten sich zumindest die Gocher Jecken nicht geschlagen geben: "Wir wollen kreativ sein und einen einmaligen Karneval in dieser Session feiern", so ein Sprecher. Und auch in Velbert tüfteln die Organisatoren an Alternativen. Wie diese aussehen mögen, darüber wird gewiss nicht nur in Goch und Velbert gegrübelt. Karneval, das sind Traditionen, Rituale, Geselligkeit. Muss sich der Karneval vielleicht ein bisschen neu erfinden?

Was glaubt ihr, wie der Karneval in der kommenden Session möglich sein wird? Werden wir einen Straßenkarneval erleben? Wie sinnvoll ist ein Alkoholverbot? Welche Klein- oder gar Digitalformate sind denkbar? Erlebt die Büttenrede einen neuen Aufschwung? Oder soll man es unter diesen Bedingungen lieber ganz sein lassen?