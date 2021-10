Französisch sprechen und Boule spielen können Interessierte am Sonntag, 24.Oktober, 14 - 16.15 Uhr, in der Akademie Mont-Cenis. Die Französin und Volkshochschul (VHS)-Dozentin Sandrine Lidzba bietet diese Kombination erstmals für die Vhs an. Geringe Französischkenntnisse sind wünschenswert, Boulekenntnisse nicht nötig. Vorherige Anmeldung ist bis zum 21. Oktober, erforderlich: Tel. 02323/ 163584 oder 162920. Teilnehmende werden gebeten, sondern vorhanden, Boulekugeln mitzubringen. Treffpunkt ist an der Akademie Mont-Cenis, Mont-CenisPlatz 1 (Seiteneingang Ost). Die Boulebahn ist überdacht, so dass wetterunabhängig gespielt werden kann.