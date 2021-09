Am heutigen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein luden die Gehörlosen Freunde des Drachenfliegens zum Treffen nach Oberhausen Haus Ripshorst ein. Leider blieb der nötige Aufschwung (Wind) aus. So mussten bedauerlicherweise viele Drachen am Boden bleiben. Nur wenige Bilder konnten erfolgreich abgelichtet werden. Trotzdem war die Stimmung sehr gut. Die Gehörlosen und die Hörenden konnten sich dank Übersetzer ordentlich verstehen. Das nächste Treffen ist in Vorbereitung.