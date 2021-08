Die Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit in Herne (gfi) hat eine neue Folge in ihrem interkulturellen Podcast "Quietschbunt" hochgeladen. In der Folge "Heimat Herne" wird mit Jamila Lasshab wieder eine starke Frau aus Herne vorgestellt.

Jamila kam im Alter von 14 Jahren von Marokko nach Herne, das sie heute als ihre Heimat bezeichnet. Gegen den Widerstand ihrer Familie heiratet sie einen Deutschen. Ihre Kinder erzog die gläubige Muslima nach arabischem und deutschem Vorbild.

Die Podcast-Folge "Heimat Herne" kann man sich auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts oder direkt auf der Homepage der gfi unter https://www.gfi-herne.de/category/podcast/ anhören.