Die einzige Konstante ist der Wandel. In Corona-Zeiten muss auch der Herner Jugendkulturpreis „Herbert!“ neue Wege gehen. Der Wettbewerb wird online präsentiert, genauso wie die Preisverleihung.

In diesem Jahr wird es 19 Beiträge von jungen Künstlern geben. Normalerweise sind es bis zu 80 Anmeldungen. „Es gibt diesmal nur zwei Kategorien. Musik und bildende Kunst“, sagt Helena Wawrzyniak, die zu den Organisatoren der Veranstaltung gehört. Tanz und Theater sind nicht dabei, da es für die Bewerber unter Corona-Bedingungen zu schwer sei, regelmäßig zu proben.

Von allen Teilnehmern wurden Videos produziert, die seit vergangenen Mittwoch im Internet abrufbar sind. Noch bis zum Sonntag (18 Uhr) können die Zuschauer über den besten Beitrag per E-Mail abstimmen. Dieser erhält dann den Publikumspreis. Dieser ist mit 500 Euro dotiert und wurde vom Lionsclub Emschertal gestiftet. Die Sichtung der Bewerber fand komplett im Internet statt. Wawrzyniak: "Weil wir wegen der Corona-Krise nicht in die Schulen gehen konnten, lief das über Facebook und Instagram."

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 27. September, ab 17 Uhr in den Flottmann-Hallen statt. Es handelt sich hierbei um keine öffentliche Veranstaltung, da die Plätze im Publikum an die Familien und Freunde der Künstler vergeben wurden. Trotzdem müssen Interessierte nicht außen vor bleiben, da auch die Preisverleihung gestreamt wird. Den Link dazu findet man am Sonntag auf der „Herbert!“-Homepage:

inherne.net/

herbert-geht-online/