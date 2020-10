Heute startet das Kleine Theater Herne seine Lesereihe "Zeit für Geschichten". Den Anfang machen drei Geschichten des irakischen Autors Rafik Schami. In der Lesung geht es um den Kutscher Salim, der jede Menge Geschichten kennt und erfindet nur um seine Fahrgäste zu unterhalten. Er selbst hübscht fremde Geschichten aber auch ein wenig auf. Eines Tages wird ihm offenbart, dass er nur noch wenige Wörter zur Verfügung hat um die anstehende Stummheit seinen Freunden kund zu tun. Ob das funktioniert und wie seine Freunde darauf reagieren erfahren Sie heute ab 16:00 Uhr im Kleinen Theater Herne in der Neustraße 67 in Herne. Das Kleine Theater Herne bietet in seinen Räumen ein Luftreinhaltesystem an, welches nicht nur saubere Luft sondern auch erfrischende Luft seinen Gästen bietet. Noch einmal die Termindaten: Heute Samstag 24.10.2020 / 16:00 Uhr / Kleines Theater Herne, Neustraße 67.