Mittel in Höhe von mehr als 900000 Euro sollen den Erhalt des vielfältigen Angebots der privaten Theater in Nordrhein-Westfalen sichern. Zu den 21 Spielstätten gehört der Mondpalast.

Um die Bedarfe in voller Höhe bedienen zu können, hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft die ursprünglich vorgesehene Summe von 700000 Euro mit Mitteln des Kulturstärkungsfonds auf rund 915000 Euro aufgestockt. "Unser Ziel ist, die kulturellen Strukturen im Land zu er-halten. Das gilt natürlich auch für die Privattheater, die mit ihren Angeboten ein wesentlicher Teil der vielfältigen Theaterlandschaft sind“, sagt Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Das Sonderprogramm richtet sich an professionell arbeitende Privattheater, die keine institutionelle Förderung des Landes erhalten und angesichts des Umfangs ihres Spielbetriebes die Existenzkrise nicht allein über die bereits vorhandenen Soforthilfen überwinden können. Ziel des Unterstützungsprogramms ist es, durch Einnahmeausfälle entstandene Defizite der Monate März bis Juni abzufedern.