Künstler leiden besonders unter den Maßnahmen zur Eindämmung von Corona. Viele stehen vor dem Aus. Die Sonnenschule unterstützte nun einen Zirkus in der Not.



Lachende Kinderaugen, Tränen bei der Oma und tosender Applaus – seit 1994 begeistert die Zirkusfamilie Rondel im Rahmen ihrer Projektwochen viele Kinder und Eltern an Schulen im ganzen Land. So auch an der Sonnenschule. Der Circus Rondel ist ein echter Familienbetrieb mit eigenen Wohnwagen, Zelten und Kleintieren. Durch die Corona-Pandemie gibt es seit März nahezu keine Einnahmen mehr und der traditionelle Mitmach-Zirkus steht vor dem Aus.

Der Förderverein und die Leitung der Sonnenschule übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro an die Familie Rondel. „In schwierigen Zeiten stehen wir zusammen“, sagte Schulleiterin Kristina Wagener. Sie rief Eltern und Kinder der Sonnenschule auf, Geld für den Zirkus zu sammeln.

Kürzlich besuchte Zirkusdirektor René Ortmann die Sonnenschule und konnte eine Spende in Höhe von 1500 Euro im Empfang nehmen. Bei der Übergabe erzählte Ortmann von der Situation des Zirkus. Zwischen März und September habe es nur zwei Vorstellungen für Kinder gegeben. Sichtlich gerührt bedankte er sich bei allen Spendern und übergab anschließend jedem Kind ein Tüte Popcorn.

Der Förderverein und die Schulleitung hoffen, dass mit dieser Spende der Zirkusfamilie etwas geholfen werden kann. Sie freuen sich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. Dann soll der Circus Rondel die Sonnenschule wieder eine Woche lang besuchen, um zusammen mit den Kindern eine traumhafte Zirkusvorstellung auf die Beine zu stellen.