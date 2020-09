Als Christian Pätsch in der Presse auf die Berichte über das steinerne Stadtwappen stieß, dass die letzten Jahrzehnte vor dem städtischen Bauhof gewissermaßen im Dornröschenschlaf stand, staunte er gar nicht schlecht. Schließlich war im gar nicht bewusst, welch begehrtes Kunstwerk da in seinem eigenen Garten im Herner Süden steht...

Das Stadtwappen hatten seine Eltern bereits vor mehr als 30 Jahren von einer befreundeten Dame geerbt. Zwar wussten sie, dass es sich dabei um das alte Stadtwappen handelte, das nach der Städte-Ehe 1974 ausgemustert worden war, über die Details der Entstehung und den Zweck dieser steinernen Kunstwerke hatten sie aber keine Kenntnis.

Zur Erinnerung: 1954 stimmte der Hauptausschuss der Stadt Herne in seiner Sitzung dem Vorschlag des Kulturausschusses zu, aus Gründen der Stadtwerbung an den Haupteingangsstraßen der Stadt steinerne Stadtwappen aufzustellen. Diese wurden in der Folge aus dunklem Kunststein nach einem Entwurf des Malers Her­mann Gesing hergestellt, der beispielsweise auch das überlebensgroße Relief eines Heiligen Florian für das Gebäude der Feuerwache an der Sodinger Straße geschaffen hat. Es entstanden vermutlich zehn steinerne Schilder mit etwa 1,65 Meter Größe, in die in einer farbigen Terrazzo-Arbeit das alte Wappen eingefügt und an den Stadtgrenzen aufgestellt wurden.

Somit scheinen von den ursprünglich zehn steinernen Stadtwappen immerhin zwei erhalten geblieben zu sein. Bei dem jetzigen Exemplar hat die farbige Terrazzo-Arbeit in den vergangenen 65 Jahren allerdings sichtlich gelitten.

Was mit dem Kunstwerk im eigenen Garten geschehen soll, darüber sind sich die Pätschs einig. „Falls Sie Stadt Interesse hat“, so Christian Pätsch „sind wir gerne bereit, dieses Exemplar dem Heimatmuseum zu stiften.“ Sodingens Bezirksbürgermeister Mathias Grunert wird sie bei diesem Anliegen gerne unterstützen: „Auch wenn dieses steinerne Stadtwappen hier im Garten einen schönen Platz hat, sollte man dieses Objekt doch besser der Öffentlichkeit zugänglich machen."