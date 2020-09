Mit Karte, Smartphone und Kopfhörern ausgestattet können sich Interessierte ab sofort bei der ersten Folge von „Hömma Herne!“ auf einen Audio-Rundgang durch die bewegte Geschichte der Innenstadt begeben.

Das digitale Format für individuelle, zeitlich nicht gebundene Stadttouren hat das Stadtmarketing zusammen mit dem Stadtarchiv und der Geschichtsgruppe „Die Vier!“ entwickelt. „Die Idee zu den Lauschtouren ist aus den coronabedingten Absagen vieler geführter Stadttouren entstanden“, sagt Astrid Jordan, Projektleiterin beim Stadtmarketing. Durch die Pandemie sind die touristischen Angebote verspätet in die Saison gestartet. Auf die anhaltenden Einschränkungen bei Veranstaltungen wie Abstandregelungen hat das Stadtmarketing nach einem Weg gesucht, Stadtgeschichte unabhängig von geführten Touren zu vermitteln. Einwohner und Touristen können Stadtgeschichte mit persönlichem Equipment auf eigene Faust erleben. „Wir haben hier in Herne ein sehr interessiertes Publikum. Das zeigt schon die große Nachfrage nach geführten Stadtrundgängen, Cabriobus- und Segway-Touren“, so Jordan.

Die erste Tour „Vom Treibweg zum Boulevard“ behandelt an 16 Stationen mit Hörbeiträgen die Entstehungsgeschichte der Bahnhofstraße und gibt einen Einblick in ihre wechselvolle Historie sowie aktuelle Entwicklungen. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Geschichte der jüdischen Gemeinde, die Architektur der Gründerzeit, Hernes Ruf als goldene Stadt und die Stadtentwicklung der Siebzigerjahre. Es lässt sich unter anderem erfahren, dass Loki Schmidt die erste U-Bahn in Richtung Bochum lenkte und dass Konrad Adenauer einst im ehrwürdigen Hotel Schenkhoff gastierte.

„Für weitere Lauschtouren haben wir schon die ersten Ideen zusammengetragen. Das Sud- und Treberviertel, die Siedlung Teutoburgia und die Flottmann-Hallen mit ihrem Kunstpark bieten sich besonders gut an“, sagt Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Die Tonaufnahmen zu den 16 Stationen des Rundgangs sind auf der Website des Stadtmarketings verfügbar, ein Faltblatt mit Karte führt zu den Stationen in der Fußgängerzone. In einem nächsten Schritt sollen auf einer digitalen Plattform weitere touristische und stadtgeschichtliche Informationen abgebildet werden. Über QR-Codes, die an Gebäuden angebracht werden, können Passanten diese weiterführenden Informationen abrufen.