Unter dem Titel "Zeit für Geschichten" startet das Kleine Theater Herne am 24. Oktober diesen Jahres eine neue Reihe seiner Kunst. In "Zeit für Geschichten" stellen die Darstellerinnen und Darsteller des Kleinen Theater an der Neustraße 67 in Herne, interessante Autoren und ihre unterhaltsamen Geschichten vor. Start ist am 24. Oktober um 16:00 Uhr mit Geschichten des syrischen Autors Rafik Schami, der schon als Kind gerne eine Reise durch Erzählungen von Tausendundeiner Nacht unternahm. Aus einem seiner früheren Werke "Erzähler der Nacht" gibt es interessante Geschichten zu hören. Natürlich darf auch Gruseliges von Edgar Ellen Po nicht fehlen. Im weiteren Verlauf konnte des Kleine Theater auch Michael Völkel, besser bekannt als Spielmann Michel, verpflichten, der am 7.11. um 20:00 Uhr mit dem Rezitator Andreas Niggemeier mit "Proletarischen Balladen" und am 15.11. um 16:00 Uhr mit seinem Werk "Der Schrecken im Flöz" auftritt. In der Advent- und Weihnachtszeit erleben die Zuhörer natürlich Geschichten rund um diese Zeit. Nun ist aber erst einmal Start mit "Zeit für Geschichten" am 24. Oktober um 16:00 Uhr! Auf der Website www.theaterherne.de finden Sie alle weiteren Informationen um im KTH zu Gast zu sein. Unter der Email info@theaterherne.de können Sie gerne auch Kontakt aufnehmen.