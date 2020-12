Mit großem Bedauern gibt das Kleine Theater bekannt, dass in diesem Jahr die Aufführungen des Märchens „Wirbel um Weihnachten“ aufgrund der Corona-Pandemie entfallen müssen. Für viele Familien, aber auch für viele Mitglieder des Theaters gehört das Stück seit vielen Jahren fest zum Vorweihnachtsprogramm. "Gerade dieses Jahr hätten wir uns sehr gewünscht, unseren Gästen ein wenig weihnachtlichen Glanz und ein wenig Normalität zu ermöglichen“, erklärt René Lehringer.

Der Spielplan für das erste Quartal kommenden Jahres musste noch einmal überarbeitet werden. Eigentlich war geplant, auch wieder den Spielbetrieb für die Eigenproduktionen aufzunehmen. Man werde sich auf wenige Formate konzentrieren, die auch unter den gegenwärtigen Bedingungen umsetzbar seien. Unter anderem soll es eine Vorlesereihe geben. Ab März sind auch wieder Gastspiele geplant. Wann Eigenproduktionen aufgeführt werden können, sei jedoch derzeit nicht absehbar.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und gleichzeitig das Theater unterstützen möchte, hat dazu die Möglichkeit am 17., 18., 19. und 23. Dezember. An diesen Tagen sind an der Kasse des Theaters Gutscheine für zukünftige Vorstellungen erhältlich. Die Kasse öffnet an diesen Tagen von 17.30 bis 20 Uhr. Über die Internetseite des Theaters ist weiterhin auch der Erwerb des sogenannten "Golden Tickets" möglich. Hierbei handelt es sich um einen Online-Gutschein, der beim Ticketkauf an der Theaterkasse verrechnet werden kann, aber auch für das Getränkeangebot im Theater gültig ist.