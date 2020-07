Entspannende Musik bieten die „Strünkeder Sommerstunden. Die Konzertreihe startet am Sonntag mit dem Auftritt von Ann Gets Rhythm. Es folgen bis zum 16. August sieben weitere Konzerte.

Von Jazz bis Swing, von Folk bis Blues, von Pop bis Lounge reicht die musikalische Spannweite in den kommenden Wochen im Schloss Strünkede. Außerdem stehen musikalische Lesungen auf dem Programm. Dazu können die Gäste im Ambiente des Schlosshofes ein Glas Wein genießen und bis 22 Uhr gemütlich den Abend ausklingen lassen. Die Gastronomie Zille serviert Getränke, Grillspezialitäten und vegetarische Gerichte.

Die Strünkeder Sommerstunden gehören zu einer Reihe von Auftritts-möglichkeiten, mit denen der städtische Fachbereich Kultur besonders freie Künstler in der aktuell schwierigen Situation unterstützen will.

Den Startschuss gibt das Trio Ann Gets Rhythm, das mit Klassikern von den Sechzigerjahren bis zur Gegenwart begeistert. Als weiterer Höhepunkt ist das Duo Claudi & Adam am 26. Juli zu Gast im Schlosshof. Bereits seit mehr als 50 Jahren ist Gitarrist und Sänger Ali Claudi in der Jazzszene bekannt und bietet zusammen mit Hans-Günther Adam Swing, Latin und Blues.

Unter dem Titel "Litera Musico" stellt die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Jule Vollmer am 2. August in einer musikalischen Lesung ihren neuesten Band mit Kurzgeschichten vor. Da geht es etwa um außergewöhnliche Geburtshilfe während eines Fußballspiels bei einer Weltmeisterschaft, um ein unfreiwilliges Psychospiel eines Autisten gegen einen Faschisten und das Doppelleben einer Kioskbesitzerin. Für den Abschluss der Sommerstunden sorgt das Central Park Duo am 16. August mit einer gefühlvollen Hommage an das legendäre Folk-Rock-Gespann Simon & Garfunkel.

Hier ein Überblick über die weiteren Künstler im Schlosshof...

Die Formation Nizzabeat spielt einen Mix aus House und Lounge. Prägendes Instrument ist das Saxophon. Die Dortmunder kommen am Donnerstag, 9. Juli, nach Herne. Zwei Wochen später folgt der Auftritt von Lilou. Die studierte Komponistin der Folkwang Universität der Künste tritt solo mit Gitarre und einer Fülle digitaler Effekten auf. Das Vorprogramm bestreitet die Sängerin und Straßenmusikerin Maryaka mit melancholischen Eigenkompositionen im Stil von Joni Mitchell. Die Rawsome Delights liefern am 30. Juli Vintage-Schätze aus Folk, Rock, Jazz und Swing. Das Programm bietet musikalische Leckerbissen von Nancy Sinatra bis Wilson Pickett. Das Duo Sackville Street liefert am 13. August Musik, die von zwei starken Stimmen und eine Harfe geprägt ist. Das Programm umfasst das gesamte Spektrum des irischen Liedes.

Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Programm geht von 18.30 bis etwa 20 Uhr.

Weitere Informationen:

www.herne.de