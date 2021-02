Zu einer Orgelmusikvesper lädt die Kirche St. Pius, Werftstraße 25, am Sonntag, 7. Februar ein. Beginn ist um 17 Uhr. Professor Torsten Laux, Lehrstuhlinhaber für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, und die Herner Kirchenmusikerin Yvonne Kortmann, spielen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert. Auf dem Programm stehen außerdem Eigenwerke von Laux.

Er ist Preisträger einiger renommierter internationaler Orgelwettbewerbe und hat zahlreiche Aufnahmen für CD, Rundfunk und Fernsehen eingespielt. Konzertreisen führten ihn quer durch Europa sowie unter anderem nach China, Japan und Australien. Laux gibt außerdem Meisterkurse für Improvisation und Orgelliteraturspiel und ist als Juror bei internationalen Wettbewerben für Orgel, Improvisation und Komposition gefragt.

Gemeinsam mit Intendant Herbert Ludwig und Andreas Petersen gründete Laux 2006 das jährlich im Herbst stattfindende Internationale Düsseldorfer Orgelfestival, das sich seitdem zu einem der größten und renommiertesten Musikfestivals dieser Art entwickelt hat. Dort wurden einige seiner Stücke uraufgeführt („Magnificat" für Big Band und Orgel, "Fünf Psalmen" für Klavier und Orgel, „Schalom" für Trompete und Orgel, „Zwölf Psalmen" für Percussion und Orgel). In der "Langen Nacht der Neuen Musik" an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf wurden 2010 seine "Meditation" für Querflöte und Klavier uraufgeführt, außerdem sein "Naomi, Ruth und Boas" für zwei Soprane, Bariton und Klavier (komponiert für "Jugend musiziert"). 2012 wurde er von der Fachzeitschrift "Organ" als "Organist des Jahres" ausgezeichnet.