Die Umbauarbeiten im Kleinen Theater Herne sind soweit abgeschlossen. Nach der Installation neuer Klimaanlagen im Foyer und im Theaterraum ausgerüstet mit Hepa-Luftfiltern und Luftreinigungsgeräten, die für 99,7% saubere Luft in allen Räumen des Theaters an der Neustraße 67 sorgen, hat das Ensemble weitere Schritte unternommen. Der gesamte Empfangsbereich ist mit einer Schutzwand aus Plexiglas versehen worden. Handdesinfektionsgeräte stehen zur Verfügung und im Theaterraum selbst sind die Sitzplätze, die besetzt werden können, noch einmal mit Schutzwänden abgetrennt. Das größte Highlight ist eine große Schutzwand an der Bühne, die dafür sorgt, dass die Zuschauer nicht mit Sprachausscheidungen der Darsteller in Kontakt kommen. Das Ensemble des Theaters hat alles dafür getan, dass sich seine Gäste in den Räumen des Theaters wohl fühlen können. Nun hoffen alle nur noch darauf bald wieder für das Publikum ihres Theaters spielen zu können.