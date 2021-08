"Knabbi, die Theatermaus" hat nun auch ihre eigene Musik. Unter Mithilfe des Herner Musikers Michael Völkel entstand eine kurze aber prägnante Musik für dieses aktive Kinder-Lesestück im Kleinen Theater Herne. In "Knabbi, die Theatermaus" geht es um Erlebnisse und Abenteuer in einem kleinen Theater. Knabbi und ihre Schwester Nora schleichen auf Mäuseart durch das Theater und finden so einiges heraus, dass den beiden bisher unbekannt war. Knabbi, die mutigere der beiden Mäuse, wagt sich einiges mehr als ihre Schwester Nora. Ob auf, vor oder hinter der Bühne, ob in der Garderobe oder im Requisitenlager Knabbi kann sich vor Neugierde kaum noch retten. Das alles hat Michael Völkel, auf Wunsch des Autors, in eine kurze lebendige Musik verpackt und hat damit die Erlebnisse und Abenteuer der kleinen Maus noch einmal musikalisch unterstrichen. "Knabbi, die Theatermaus" ist so aufgebaut, dass die Kids eine gewisse Zeit den Abenteuern Knabbis lauschen können und dann aktiv teilnehmen können. Wer Lust und Laune hat, bekommt auch gezeigt wo Knabbi ihre Abenteuer erlebt hat. Auf der Internetseite des Kleinen Theater Herne Kleines Theater Herne kann jeder sich gerne informieren. Wer mehr über Michael Völkel wissen will der schaut im Web unter Michael Völkel nach.