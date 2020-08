Als Sängerin Meike Pöther im vergangenen Jahr zu ihrem ersten eigenen Konzertabend einlud, erfüllte die Hertenerin sich einen Herzenswunsch. Am Samstag, 5. September, gibt es jetzt eine Fortsetzung. Zusammen mit ihr stehen Musical-Star Chris Murray und Verena Itze auf der Bühne.

Für ihr zweites Konzert hat Pöther sich die Kirche St. Marien, Herzogstraße 23, ausgesucht. Das Gotteshaus geht neue Wege und öffnet sich für außerkirchliche Veranstaltungen. "Durch meine langjährige Zusammenarbeit mit dem Kolpingverein wurde ich auf diese tolle Location aufmerksam", so Pöther. "Und als dann auch noch Chris Murray zusagte, gab es für mich kein Halten mehr."

Tatsächlich ist Murray hierzulande einer der profiliertesten Musical-Darsteller, der die Hauptrollen in Produktionen wie "Jekyll & Hyde", "Evita" und "Jesus Christ Superstar" spielte. Im Ruhrgebiet konnte man seine große Stimme zuletzt beim "Mitternachtsball" im Colosseum-Theater in Essen hören. Auch als Regisseur ist Murray gefragt, beispielsweise inszeniert er das Musical "Titanic" in Pforzheim. "Ich fühle mich wirklich geehrt, dass Chris bei meinem Konzert dabei ist. Das Publikum wird ihn lieben, da bin ich sicher", sagt die Gastgeberin.

Flankiert wird sie noch dazu von Verena Itze, die ihre langjährige Gesangspartnerin bei vielen, vielen Aufritten ist. Die Sängerin aus Dorsten hat in Musicals wie "Der kleine Horroladen" und "Das Dschungelbuch" Hauptrollen übernommen. Ebenso arbeitet Sie als Moderatorin und Kleindarstellerin in diversen Produktionen.

"Der Abend hält einen Mix aus Musical-, Gospel- und Popsongs bereit sowie die eine oder andere Überraschung", verrät Pöther.

Das "Kirche neu"-Konzept der Gemeinde sei in der aktuellen Corona-Situation ein Segen. Die Größe der Kirche lässt ein perfektes Hygiene-Konzept mit Abstand zu, so dass auch die Sicherheit gewährleistet ist."

Karten für den Abend können per E-Mail (meike-konzert@web.de) bestellt werden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.