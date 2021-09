Das Emschertal-Museum Herne beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Fairen Woche. Diesmal am Samstag, 18. September, von 14 bis 17 Uhr mit einem spanischen Nachmittag im Heimatmuseum Unser Fritz, Unser-Fritz-Straße 108.

Der Eintritt ist frei. Neben Kunsthandwerk gibt es Speisen und Getränke aus dem Weltladen Esperanza Herne und dem Gleiscafé. Dazu gibt es Kreativworkshops und Führungen.

"De la Mina" um 17.30 Uhr

Danach beginnt um 17.30 Uhr die Flamenco-Show „De la Mina“ mit Antinéa (Tanz), David el Gamba (Gesang) und Carlos el Canario (Gitarre).

Die Steinkohle-Ära in Deutschland ist gerade zu Ende gegangen. Hierzulande gab es Steinkohlebergbau vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Aachener Raum, im Ibbenbürener Revier und noch in einigen anderen Gebieten. Steinkohle wurde unter Tage abgebaut. Die Bergleute mussten bis zu 1000 Meter unter der Erde die Kohle abtragen. Viele Gefahren gab es dort unten und häufig gab es Unglücke, bei denen viele ihr Leben lassen mussten.

Auch in Andalusien gab es Bergbau unter Tage. Die Situation für die Bergleute dort war nicht anders. Diese schwierigen Lebenssituationen wurden reflektiert in der Kultur dieser Leute. In Andalusien entstanden in diesen Regionen wichtige Flamencogesänge, die das Leben widerspiegeln.

Ebenso findet sich in Deutschland das Leben der Bergleute in Gesängen und in ihrer Kultur wieder. „De la Mina – aus’m Pütt“ erzählt diese Geschichten. Mittels leidenschaftlichen, temperamentvollen Tanzes und einfühlsamer Musik werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Parallelen beider Bergbauregionen dargestellt.

Der Eintritt kostet fünf Euro.

Information