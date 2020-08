„Womit können wir am besten in die Kirmeswoche starten? Richtig: Mit Lebkuchenherzen für alle!" Damit stimmte Marion Heuer vom Fachbereich Kinder/Jugend/Familie die Kinder am vergangenen Montag auf dem Abenteuerspielplatz Hasenkamp ein.

Anschließend verteilten Kirmes- und Sozialdezernent Johannes Chudziak und Ulrich Klonki, Vorsitzender des Ausschusses Kinder, Jugend und Familie, die bunten Lebkuchenherzen an die jungen Besucher. Auf den Herzen stand diesmal nicht „Cranger Kirmes“ sondern das Motto „Ferien in Herne". Die Kinder suchten sich die Herzen nach ihren Lieblingsfarben aus. Schnell waren die Leckereien verteilt, einige Kinder hängten sie sich um den Hals, andere packten sie sofort aus und bissen herzhaft hinein.

„Ich esse Lebkuchenherzen sehr gerne, praktisch das ganze Jahr über. Wenn ich irgendwo eine Kirmesbude sehe, wird nicht unbedingt ein Herz, aber Lebkuchen geholt“, sagte Klonki. Johannes Chudziak freute sich über die Aktion, denn: „Obwohl wir in diesem Jahr keine Kirmes haben, haben wir doch Lebkuchenherzen für die Kinder.“

Bei der Kirmeswoche auf dem Abenteuerspielplatz konnten die Kinder typische Kirmesspiele spielen. Entenangeln, Dosenwerfen und eine Hüpfburg waren aufgebaut worden.