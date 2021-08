Von Montag, 30. August, bis Samstag, 4. September ist ein Besuch der Kunstausstellung „Madonnen über Tage – eine Spurensuche“ mit Britta L.QL im Kreativ.Quartier Hallenbad, Heinestraße 1, möglich.

Zum ersten Mal waren die „Madonnen über Tage“ im Rahmen von „Freiraumluxus“ am 22. Juni vor dem „Das kleine Café Klatsch“ auf der Wilhelmstraße zu sehen.

Jetzt wird die Kölner Künstlerin Britta L.QL mit ihrem Projekt im „Hallenbad“ aktiv und begibt sich auf Spurensuche nach öffentlichen Wirkungsfeldern von Frauen. Während der Ausstellung lädt sie Frauen zu Vorträgen ein, bietet Netzwerktreffen an, macht das Leben und die vielseitige Arbeit von Frauen sichtbarer. Die Künstlerin freut sich über Frauen, die an der Aktion teilnehmen möchten und sich an ihrer Arbeitsstätte fotografieren lassen oder Selfies einreichen. Gesucht werden außerdem Fotos aus Privatbesitz zum Thema „Frauen & Arbeit“ in Wanne und Umgebung.

Information