Mit "Knabbi, der Theatermaus" erleben Kinder, Jugendliche und Junggebliebene eine gelesene Erlebnis- und- Abenteuertour durch die Räume des Kleinen Theater Herne. Dies alles aus der Sicht der Maus Knabbi, die irgendwo hinter der Bühne an einem "See" (jedenfalls meint sie das) geboren wurde. Entgegen ihrer Schwester Nora ist Knabbi sehr neugierig und erlebt hier und da ein kleines Abenteuer. Woher sie ihren Namen "Theatermaus" hat und was das für ein "komisches, langes Ding" ist, erfährt man im Kleinen Theater Herne. Im Rahmen von "Zeit für Geschichten" wird es bei "Knabbi, die Theatermaus" auch kleine Überraschungen für die jüngeren Zuschauer geben. Geplant ist der Start zwar nach Ostern jedoch muss auch hier der Coronahergang abgewartet werden. Aufgrund der neuen Klima- und Filteranlagen im Kleinen Theater Herne gibt es mehr als gesunde Luft in der Neustraße 67, aber das Theaterteam baut trotzdem auf Sicherheit. Weitere Infos zu "Knabbi, die Theatermaus" gibt es auf Kleines Theater Herne.