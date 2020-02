Beitrag von Stefan Stobbe:



Unter dem Titel „Nur im Mondschein“ erschien im Dezember der siebte Jugendroman von Sophie Fawn. Der Spaß am Schreiben ist bei ihr ungebrochen.

„Ich wollte einfach nicht mehr warten“, erinnert sich Sophie Fawn an die Veröffentlichung ihres ersten Romans. Zweieinhalb Jahre ist das her. Und beim Blick auf die Zahl ihrer Veröffentlichungen entsteht der Eindruck, dass Warten nicht zu den Qualitäten gehört, die die 35-Jährige als Autorin auszeichnen.

Zu ihrer Erstveröffentlichung „Der Kodex der Hüterinnen“ (2017) sind mittlerweile sechs weitere Bücher hinzugekommen; das neueste erst vor wenigen Wochen. „Nur im Mondschein“ bewegt sich Feld zwischen Fantasy und Jugendbuch. Genau wie ihr Debüt hat Fawn, die im wirklichen Leben als Informatikerin arbeitet, auch ihr neuestes Werk wieder im Selbstverlag herausgebracht.

Das heißt im Klartext: Cover-Gestaltung, Vertriebswege, Werbung lagen allein in Fawns Hand. „Ich bin wahnsinnig glücklich mit dem Ergebnis. Das Cover ist ein richtiger Hingucker geworden“, zeigt sie sich stolz.

Tatsächlich hätte ihre schriftstellerische Karriere bereits enden können bevor sie richtig begonnen hatte. „Ich habe mal einen Kurs im kreativen Schreiben besucht. Dort wurde mein Text, ein Roman-Anfang, komplett auseinander genommen. Es gab keinerlei konstruktives Feedback“, erinnert Fawn sich. Doch der Ausgang der Geschichte bringt sie zum Lachen. „Das ist ein Ausschnitt, den nur wenig später eine Lektorin von Carlsen gesehen hat und eine Zusammenarbeit angeboten hat“, schließt sie die Geschichte ab. Ein glückliches Ende also, wie es auch ihre Romane haben.

Roman auf Platz eins in drei Kategorien

Warum also wieder zurück zum Selbstverlag, wenn man doch einen starken Verlag im Rücken hat? „Ich wusste, dass ich beim Verlag den Roman nicht so würde herausbringen können, wie ich es mir gewünscht hatte“, begründet Fawn ihre Entscheidung. Die Zahlen unterstützen sie dabei. „Nur im Mondschein“ hält sich gut einen Monat nach Veröffentlichung immer noch unter den Top 150 im Kindle-Shop auf Amazon. In drei Unterkategorien sogar auf der Spitzenposition.

Dass es sich bei ihren Büchern und Themen nicht um Hochliteratur handelt, ist Fawn absolut bewusst und sie ist zufrieden damit. „Ich schreibe gerne Unterhaltungsliteratur.“ Doch haben ihre Geschichten immer einen ernsten Hintergrund, auch wenn im Vordergrund eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen zu stehen scheint.

„Was in der realen Welt passiert, muss auch in einen Roman hinein“, erklärt sie ihr Credo. So kommen auch Themen wie Misshandlung oder Terrorismus in ihren Büchern vor. Nicht als Aufmacher, sondern vielmehr als Teil der Geschichte, als Hintergrund. Daher begibt sich Fawn für jedes Buch auf Recherche. Ob es sich um Bandproben, mittelalterliche Thronfolgen oder die Atmosphäre auf dem Hamburger Fischmarkt geht, alles schaut sie sich an, informiert sich. Ganz auf Realismus, Authentizität bedacht.

Doch inmitten all dessen hat auch die Fantasie noch ihren Platz. Genug Ideen gibt es noch, so Fawn. „Ich beobachte, höre, sehe unheimlich viel. Im Traum kommen mir ebenfalls Ideen. Es gibt noch so einige Bücher, die ich schreiben will“, blickt sie in die Zukunft.

Ihrem Genre wird sie da sicherlich treu bleiben. Sie fühlt sich wohl in ihrem Kosmos, in ihren Geschichten. Das merken auch ihre Leser. Ein Vorteil Sophie-Fawn-Fan zu sein: Bis zum nächsten Roman muss man nie allzu lange warten.

Weitere Informationen:

sophiefawn.de Sieben Romane hat Sophie Fawn seit 2017 veröffentlicht. "Nur im Mondschein" erschien im Dezember.