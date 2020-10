Die Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde widmet sich im Rahmen der "Churchnight" der Freundschaft. Anlässlich des Reformationstages gibt es ein Programm mit viel Musik. Die "Churchnight" findet zum zehnten Mal statt. Ort ist die Stephanuskirche. Das Programm wird außerdem im Livestream gezeigt.

Zum 500. Reformationsjubiläum vor drei Jahren war die Kirche mit fast 400 Besuchern voll. Der Konzertgottesdienst mit zwei Halbzeiten beginnt am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr mit deutschen und englischen Lobpreisliedern. Der Eintritt an der Ludwig-Steil-Straße 26 ist frei. Eine Anmeldung mit vollständigen Kontaktdaten per E-Mail (anmeldung@kgwe.de) ist nötig.

„Gute Freundinnen und Freunde sind immens wichtig für unser Leben und Wohlergehen, das wird spätestens in der Jugend deutlich“, stellt Jugendleiter David Guntermann. Er initiiert die zehnte "Churchnight". Sein Plan: "Menschen erzählen, was gute Freundschaft ausmacht und wir schauen, was wir von Menschen in der Bibel lernen können.“

In die Kirche dürfen laut aktuellem Corona-Schutzkonzept 75 Leute und erhalten einen festen Sitzplatz. Die Kontaktdaten werden bei der Anmeldung vorab erfasst. Ein Mund-Nasen-Schutz ist selbst mitzubringen und jederzeit in den Räumen der Kirche und auch vor der Kirche zu tragen. Es gibt ein Einbahnstraßensystem, Abstände sind einzuhalten und auf das Mitsingen vor Ort ist diesmal zu verzichten. "Wer nicht aufs Singen verzichten möchte, darf gerne von zu Hause aus dabei sein“, erklärt Marcel Leskow, der den Abend moderieren wird.

Hier geht es zum Livestream:

www.twitch.tv/

stephanusholsterhausen