Der Rosenmontag war zum Glück kein Sonntag! Spielte das Wetter am vergangenen Wochenende überhaupt nicht mit, zeigte sich Wettergott Petrus zu Beginn der Woche doch ein klein wenig verhandlungsbereit.



Nach einigen Absagen in der Region konnte der Herner Rosenmontagszug wie ursprünglich geplant stattfinden. Es ging wie gewohnt los um 12 Uhr auf dem Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen. Von dort zog der Lindwurm über die Mont-Cenis-, Schul-, Viktor-Reuter- und Bahnhofstraße bis zum Robert-Brauner-Platz.